La pubblicità in Tv avrà una nuova vita grazie a Netflix

grazie a Netflix, la pubblicità in tv torna di moda Financial Times, pagina 6, di Anna Nicolau e Christopher Grimes. Questa settimana alcuni dei più potenti dirigenti, attori e creativi di Hollywood scenderanno a Manhattan per presentare la loro programmazione annuale agli inserzionisti: una stravaganza alcolica con 20 miliardi di dollari in palio. Gli upfront sono un retaggio di un mondo dell'intrattenimento un tempo dominato dalla televisione analogica, da sontuosi spot pubblicitari e da nuove stagioni di spettacoli di successo che uscivano ogni autunno. L'ascesa di Netflix, che si opponeva fermamente alla pubblicità, ha infranto questo modello. Ma il brusco cambio di rotta di Netflix sulla pubblicità, avvenuto poche settimane fa, potrebbe cambiare le carte in tavola.

Advertising

