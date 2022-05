Inter, domenica l’ultima con Socios: pronta scritta speciale (Di mercoledì 18 maggio 2022) domenica ultima partita dell’Inter con Socios main sponsor Quella di domenica non sarà solo l’ultima partita di campionato per l’Inter, ma sarà anche l’ultima partita con Socios.com come main sponsor del club nerazzurro dopo una sola stagione. A partire da luglio il posto al centro delle maglie sarà preso da Digitalbits. In occasione del match di San Siro, contro la Sampdoria, sulle maglie nerazzurre apparirà una scritta speciale, come riferito dal Corriere dello Sport, e non il classico $Inter Fan Token by Socios.com che si è visto da inizio stagione. Socios InterL'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di mercoledì 18 maggio 2022)ultima partita dell’conmain sponsor Quella dinon sarà solopartita di campionato per l’, ma sarà anchepartita con.com come main sponsor del club nerazzurro dopo una sola stagione. A partire da luglio il posto al centro delle maglie sarà preso da Digitalbits. In occasione del match di San Siro, contro la Sampdoria, sulle maglie nerazzurre apparirà una, come riferito dal Corriere dello Sport, e non il classico $Fan Token by.com che si è visto da inizio stagione.L'articolo proviene damagazine.

