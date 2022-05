Ilona Staller, la proposta a Putin: “Una notte di sesso in cambio della pace” (Di mercoledì 18 maggio 2022) L’ex attrice hard, dopo essere tornata dalla sua esperienza in Honduras a L'Isola dei Famosi, ha fatto un personalissimo appello al leader russo, in cambio della fine della guerra. Il post accorato è stato pubblicato su Instagram e a corredo della caption, una serie di hashtag che suggeriscono la libertà di espressione, e un mondo migliore fatto di amore tra popoli. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di mercoledì 18 maggio 2022) L’ex attrice hard, dopo essere tornata dalla sua esperienza in Honduras a L'Isola dei Famosi, ha fatto un personalissimo appello al leader russo, infineguerra. Il post accorato è stato pubblicato su Instagram e a corredocaption, una serie di hashtag che suggeriscono la libertà di espressione, e un mondo migliore fatto di amore tra popoli. L'articolo proviene da DireDonna.

zazoomblog : La proposta indecente di Ilona Staller a Putin: Mi offro una notte in cambio della pace - #proposta #indecente… - Perla19733917 : @Falko85300801 @GiuliaCortese1 No non è Sandra Milo. È cicciolina al secolo Ilona Staller - BITCHYFit : Ilona Staller fa una proposta choc a Putin: “Mi offro a te per la pace in Ucraina” - SPYit_official : Forza CICCIOLINA, sei tutti noi! #ilonastaller #putin #proposta - zazoomblog : Ilona Staller fa una proposta choc a Putin: “Mi offro a te per la pace in Ucraina” - #Ilona #Staller #proposta… -