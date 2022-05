Il segreto hi-tech del Liverpool: ha dimezzato gli infortuni in un anno grazie ad un algoritmo predittivo (Di mercoledì 18 maggio 2022) “Dico sempre che siamo un po’ come degli investigatori criminali”. Così dice il dottor Andreas Schlumberger, che è il l’uomo che sovrintende alla salute dei giocatori del Liverpool, in Italia lo chiameremmo medico sociale. Ma al Liverpool sono avanti di qualche decina d’anni abbondante, e per “curare” i giocatori, per evitare che gli infortuni gli impediscano di andarsi a giocare il “quadruplete”, si affidano ad una “sofisticata e straordinaria tecnologia”, come la definisce il Telegraph che racconta in esclusiva la storia. Il Liverpool utilizzato algoritmi informatici all’avanguardia che rilevano il rischio di lesioni e raccomandano azioni preventive, sviluppati dalla società di intelligenza artificiale Zone7, con sede nella Silicon Valley in California. Se vi siete chiesti come mai Jurgen Klopp ha scelto di ruotare ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 18 maggio 2022) “Dico sempre che siamo un po’ come degli investigatori criminali”. Così dice il dottor Andreas Schlumberger, che è il l’uomo che sovrintende alla salute dei giocatori del, in Italia lo chiameremmo medico sociale. Ma alsono avanti di qualche decina d’anni abbondante, e per “curare” i giocatori, per evitare che gligli impediscano di andarsi a giocare il “quadruplete”, si affidano ad una “sofisticata e straordinaria tecnologia”, come la definisce il Telegraph che racconta in esclusiva la storia. Ilutilizzato algoritmi informatici all’avanguardia che rilevano il rischio di lesioni e raccomandano azioni preventive, sviluppati dalla società di intelligenza artificiale Zone7, con sede nella Silicon Valley in California. Se vi siete chiesti come mai Jurgen Klopp ha scelto di ruotare ...

Advertising

napolista : Il segreto hi-tech del #Liverpool: ha dimezzato gli infortuni in un anno grazie ad un algoritmo predittivo Sul Tel… - zazoomblog : L’Amazon “segreto” tanti prodotti tech a meno di 10 euro: occasioni a prezzi folli - #L’Amazon #“segreto” #tanti… - Tech_Gaming_it : Oltre Jotun e Prey è disponibile GRATIS nell'Epic Games Store a sorpresa anche Redout, inoltre il prossimo GIOCO GR… - lorenzo10469500 : Covid, il vero segreto di chi è asintomatico: perché il virus a loro non fa nulla - - AlienoGrigio17 : #Covid, il vero segreto di chi è #asintomatico: perché il virus a loro non fa nulla. -