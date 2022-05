Il parassita della Toxoplasmosi ci rende più belli? (Di mercoledì 18 maggio 2022) Secondo un piccolo studio di un'università finlandese, alcune persone colpite dalla parassitosi hanno volti meno asimmetrici e più attraenti. Ma per ora è solo una (divertente) ipotesi e la ricerca ha ancora molti limiti Leggi su wired (Di mercoledì 18 maggio 2022) Secondo un piccolo studio di un'università finlandese, alcune persone colpite dalla parassitosi hanno volti meno asimmetrici e più attraenti. Ma per ora è solo una (divertente) ipotesi e la ricerca ha ancora molti limiti

