Il campione di canottaggio Piero Carletto muore un anno dopo la moglie Lara | lasciano due figlie

Sabato 14 maggio è morto per un tumore Piero Carletto, campione di canottaggio, che gareggiò per la squadra azzurra dal 1981 al 1990 e conquistò il bronzo ai mondiali del 1987. Un anno fa, per lo stesso male, morì la moglie Lara Zambon.

commenta Sabato 14 maggio è morto per un tumore Piero Carletto,di, che gareggiò per la squadra azzurra dal 1981 al 1990 e conquistò il bronzo ai mondiali del 1987 . Un anno fa, per lo stesso male, morì la moglie Lara Zambon. Entrambi si ...Era unnel, conosceva meglio di chiunque altro la disciplina del sacrifico e l'ostinazione di quella fatica. Ed era soprattutto un combattente, Piero Carletto, nelle parole delle ...Piero Carletto. Dopo la sua morte, il marito Piero Carletto aveva frequentato per breve tempo la onlus, incoraggiandola ad andare avanti e a continuare quanto iniziato dalla compagna. Il campione di c ...L'ex campione di canottaggio Piero Carletto è morto per un tumore sabato 14 maggio a Padova. Lasciano due figlie di 23 e 19 anni. Se n'è andato 15 mesi dopo la moglie Lara, con la quale aveva condivis ...