Highlights basket Brescia-Sassari 91-85 | gara-2 quarti di finale playoff 2022 Serie A1 VIDEO

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Banco di Sardegnabatte Germaniper 91-85 nella sfida valida come-2 deidideidellaA1 2021/di, vincendo il match e portando lain parità. Il miglior marcatore della partita è Nazareth Mitrou-Long, che mette a segno 27 punti, che però non bastano per regalare la vittoria a. Ecco glidel match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH TUTTI I RISULTATI DEICALENDARIODICOMPOSIZIONE TABELLONI LA CRONACA DEL MATCH-2: Germani-Banco di Sardegna...

Il video con glidi Miami Heat - Boston Celtics 118 - 107 , sfida valevole per gara - 1 della finale di Eastern Conference . I padroni di casa sfruttano un grande terzo periodo (39 - 14) per imprimere il ...Atto di forza di Milano in gara 2 che strapazza Reggio Emilia e vola sul 2 - 0, 91 - 65. Sfida sempre condotta dall'AX che fa subito il break con un Rodriguez ispirato, decisivo l'impatto di Datome, ... Basket Serie A, highlights: Virtus Bologna-Pesaro 70-51 Banco di Sardegna Sassari batte Germani Brescia per 91-85 nella sfida valida come gara-2 dei quarti di finale dei playoff della Serie A1 2021/2022 di basket.BASKET, NBA - E' ufficialmente iniziata la post season 2021-22, la fase più calda della stagione, quella conclusiva, che porta alla conquista del titolo.