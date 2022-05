(Di mercoledì 18 maggio 2022) Socialdemocratica, attenta al mondo giovanile e ai temi dell’ambiente, a suo tempo record per età come capo di governo

Advertising

TgLa7 : #Draghi riceve premier #Finlandia a palazzo Chigi - momentosera : Il premier #Draghi riceve la prima ministra della Finlandia Sanna #Marin. Il #Cremlino convoca l’ambasciatore itali… - MasterblogBo : Palazzo Chigi, 18/05/2022 - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, riceve la Prima Ministra della Repubblica di… - fisco24_info : Draghi riceve Sanna Marin:?chi è la giovane premier che vuole la Finlandia nella Nato: Socialdemocratica, attenta a… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Il Presidente Draghi riceve la Prima Ministra della Repubblica di Finlandia -… -

in visita la premier finlandese Sanna Marin, domani riferirà alle CamereOre 11.40 - Il primo ministro finlandese, Sanna Marin, è appena arrivata a Palazzo Chigi per incontrare il premier Mario. Marin è stata accolta dal picchetto d'onore nel cortile del Palazzo ...Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha ricevuto stamani, mercoledì 18 maggio alle ore 11.30, la Prima Ministra della Repubblica di Finlandia, Sanna Marin, a Palazzo Chigi. L’incontro durerà ...Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Il primo ministro finlandese, Sanna Marin, è appena arrivata a Palazzo Chigi per incontrare il premier Mario Draghi. Marin è stata accolta dal picchetto d'onore ...