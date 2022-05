De Laurentiis nel mirino dei tifosi: «Tu mai napoletano». Lo striscione (Di mercoledì 18 maggio 2022) contro il presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis ancora una volta nel mirino degli ultras del Napoli. Questa volta per quanto accaduto contro il Genoa, quando i fischi di una parte della tifoseria nei suoi confronti sono stati coperti da finti applausi, cori ed effetti sonori degli altoparlanti. «Mercenari, fischi virtuali… voi mai napoletani», l’attacco dei tifosi su uno striscione apparso quest’oggi nel capoluogo campano. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) contro il presidente dei partenopei Aurelio Deancora una volta neldegli ultras del Napoli. Questa volta per quanto accaduto contro il Genoa, quando i fischi di una parte della tifoseria nei suoi confronti sono stati coperti da finti applausi, cori ed effetti sonori degli altoparlanti. «Mercenari, fischi virtuali… voi mai napoletani», l’attacco deisu unoapparso quest’oggi nel capoluogo campano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

