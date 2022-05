Conte sconfessa Grillo, l'imbarazzo di Di Maio. Nel Movimento è tutti contro tutti (Di mercoledì 18 maggio 2022) Giuseppe Conte un giorno sì e l'altro pure attacca Draghi sull'invio di armi all'Ucraina. Luigi Di Maio conferma pieno sostegno alla linea del governo e, quindi, al premier. Beppe Grillo sul suo blog pubblica un articolo con una dura critica all'Italia «vassalla» di Usa e Nato. Conte lo sconfessa nel giro di neanche 24 ore. Poi, dulcis in fundo, il Consiglio nazionale (l'organo direttivo del Movimento) chiede formalmente un voto parlamentare sulle forniture militari a Kiev, perché «la decisione presa a marzo è ormai superata». Il caos del M5S ha raggiunto l'apice. In una scontro all'arma bianca che rende quasi impossibile capire se ci sia una linea politica condivisa. L'atmosfera da campagna elettorale contribuisce ad alimentare la confusione. L'esigenza di ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Giuseppeun giorno sì e l'altro pure attacca Draghi sull'invio di armi all'Ucraina. Luigi Diconferma pieno sostegno alla linea del governo e, quindi, al premier. Beppesul suo blog pubblica un articolo con una dura critica all'Italia «vassalla» di Usa e Nato.lonel giro di neanche 24 ore. Poi, dulcis in fundo, il Consiglio nazionale (l'organo direttivo del) chiede formalmente un voto parlamentare sulle forniture militari a Kiev, perché «la decisione presa a marzo è ormai superata». Il caos del M5S ha raggiunto l'apice. In una sall'arma bianca che rende quasi impossibile capire se ci sia una linea politica condivisa. L'atmosfera da campagna elettorale contribuisce ad alimentare la confusione. L'esigenza di ...

