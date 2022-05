Benitez: «Il problema del calcio di oggi sono gli allenatori mediatici, ex giocatori coi follower» (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sul lungomare del fiume Mersey, di fronte alle quattro statue dei Beatles, c’è un club sociale del Liverpool. Sulla sua facciata ci sono due murales, uno con l’immagine di Jürgen Klopp che alza la Champions League 2019, un altro con quella di Rafa Benítez e Steven Gerard, Anfield 2004. Benitez vice ancora lì, in una villa vittoriana a West Kirby, e guarda la costa di Galés dalle finestre del soggiorno. Diario As lo ha intervistato in vista della finale di Champions, ma l’ex allenatore del Napoli ha parlato di tutto. Dice, Benitez, che ancora oggi la sua giornata è scandita dall’analisi del gioco: “Al mattino guardo i video. Ora sto analizzando l’uscita da dietro. Tutte le squadre giocano corto, rischiando molto. Passo molto tempo a parlare con le persone che giocano a calcio, a ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sul lungomare del fiume Mersey, di fronte alle quattro statue dei Beatles, c’è un club sociale del Liverpool. Sulla sua facciata cidue murales, uno con l’immagine di Jürgen Klopp che alza la Champions League 2019, un altro con quella di Rafa Benítez e Steven Gerard, Anfield 2004.vice ancora lì, in una villa vittoriana a West Kirby, e guarda la costa di Galés dalle finestre del sorno. Diario As lo ha intervistato in vista della finale di Champions, ma l’ex allenatore del Napoli ha parlato di tutto. Dice,, che ancorala sua giornata è scandita dall’analisi del gioco: “Al mattino guardo i video. Ora sto analizzando l’uscita da dietro. Tutte le squadre giocano corto, rischiando molto. Passo molto tempo a parlare con le persone che giocano a, a ...

