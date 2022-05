Auto si schianta nel giardino dell' asilo | morto bimbo di 4 anni

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Non ce l'ha fatta uno dei bambini travolti da un'piombata nel cortilecomunale 1° Maggio'Aquila. Come spiega l'agenzia di stampa Dire le sue condizioni sono sembrate subito drammatiche. I medici hanno...

Nello schianto il conducente dell'è rimasto fortunatamente illeso, mentre per il motociclista purtroppo l'impatto è stato fatale: sbalzato dalla sella sull'asfalto, è morto per le ferite ...accaduto poco dopo le 13 in località San Donino . Drammatico schianto in tangenziale, barriere sfondano parabrezza e trafiggono l’auto Sarebbero 5 i bimbi dell’asilo feriti da un’auto che, sfrenata, è finita nel cortile della scuola dell’infanzia “Primo maggio” a Pile dell’Aquila dove i piccoli stavano giocando. E’ successo nel primo ...Un gruppo di bambini, che giocava nel giardino di un asilo a L'Aquila, è stato investito da un'auto che ha sfondato la recinzione esterna. Quattro bimbi sarebbero rimasti feriti, uno dei quali in modo ...