Allargamento Nato | dietro al no di Erdogan la partita decisiva con gli Usa

Leggi su panorama

(Di mercoledì 18 maggio 2022) L’annuncio del presidente turco Recep Tayyipdi essere contrario all’ingresso nelladi Svezia e Finlandia nasconde ancora una volta il “triplo gioco” della Turchia nello scenario geopolitico attuale. La prima motivazione ufficiale turca è strumentale: “Nessuno di questi due Paesi ha un atteggiamento chiaro e aperto nei confronti delle organizzazioni terroristiche, come possiamo fidarci di loro?”, ha detto, riferendosi al Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), che Ankara considera gruppo terroristico, e ad altri gruppi armati curdi attivi ai confini turchi. Sta di fatto che lo stesso giorno il ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu ha criticato Finlandia e Svezia per non aver estradato sospetti ricercati in Turchia nonostante le richieste di Ankara. Le persone ricercate erano state accusate di avere legami con ...