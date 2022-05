Vertice Arcore | al via il summit Berlusconi - Meloni - Salvini

Advertising

askanews_ita : Vertice di #Arcore, al via il summit #Berlusconi-Meloni-Salvini - fattoquotidiano : Berlusconi contro i leader occidentali e l'invio di armi all'Ucraina. Poi aggiusta il tiro con un comunicato. E a p… - SapereAude61 : RT @RiccardoDiofebi: 'Salvini promette di chiarire con il Cavaliere durante il vertice del centrodestra ad Arcore. 'Sto usando tutti i mie… - messveneto : Berlusconi e le critiche dopo l’attacco a Nato e Biden, Fi: “Mai giustificata aggressione all’Ucraina”. Vertice ad… - mattinodipadova : Berlusconi e le critiche dopo l’attacco a Nato e Biden, Fi: “Mai giustificata aggressione all’Ucraina”. Vertice ad… -

Con il loro arrivo ha avuto inizio. Non sono invece presenti le altre forze minori centriste del centrodestra. Un incontro tra i tre leader di Forza Italia Fratelli d'Italia e Lega non ...Sul tavolo ci saranno le amministrative anche se a tenere banco sono le posizioni sull'Ucraina dei tre ...Arcore (Mi), 17 mag. (askanews) - Anche la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni è arrivata a villa San Martino per il vertice ...Tra i temi che verranno trattati anche la guerra in .... Lo annuncia lo stesso Salvini. Sto usando tutti i miei e canali e i miei rapporti, nazionali e internazionali, per arrivare a un cessate il fuo ...