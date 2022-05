Usa: “Non crediamo colloquio Blinken-Lavrov ora sia costruttivo” (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti, alla luce delle posizioni espresse da Mosca, non credono che un eventuale colloquio tra il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ed il segretario di Stato, Antony Blinken, sarebbe costruttivo in questo momento. Lo ha sottolineato il portavoce del Dipartimento di Stato, Ned Price. “La Federazione Russa non ci ha dato alcun motivo per credere che una conversazione tra il segretario Blinken ed il ministro degli Esteri Lavrov sarebbe costruttiva nelle attuali circostanze”, ha detto Price durante una conferenza stampa. Intanto il Dipartimento di Stato americano ha annunciato il lancio di un nuovo Osservatorio sui conflitti che raccoglierà “prove dei crimini di guerra perpetrati dalla Russia e di altre atrocità in Ucraina”. “Per quanto tempo ci vorrà, ... Leggi su ildenaro (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti, alla luce delle posizioni espresse da Mosca, non credono che un eventualetra il ministro degli Esteri russo, Sergei, ed il segretario di Stato, Antony, sarebbein questo momento. Lo ha sottolineato il portavoce del Dipartimento di Stato, Ned Price. “La Federazione Russa non ci ha dato alcun motivo per credere che una conversazione tra il segretarioed il ministro degli Esterisarebbe costruttiva nelle attuali circostanze”, ha detto Price durante una conferenza stampa. Intanto il Dipartimento di Stato americano ha annunciato il lancio di un nuovo Osservatorio sui conflitti che raccoglierà “prove dei crimini di guerra perpetrati dalla Russia e di altre atrocità in Ucraina”. “Per quanto tempo ci vorrà, ...

