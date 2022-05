Ultime Notizie – Ricerca, Angelini Industries con il Mit di Boston (Di martedì 17 maggio 2022) Angelini Industries entra a far parte dell’Industrial Liaison Program del Mit-Massachusetts Institute of Technology di Boston per realizzare Ricerca applicata in robotica e la produzione sostenibile e per sostenere anche dottorati industriali. Il gruppo multinazionale italiano ha infatti annunciato che parteciperà al programma dedicato alle grandi aziende e finalizzato al confronto con la più importante università a livello mondiale per la Ricerca applicata allo sviluppo industriale. Produzione sostenibile, automazione e robotica industriale saranno dunque le prime aree di approfondimento su cui si focalizzerà il player italiano. L’Industrial Liaison Program è riservato a multinazionali e società con ricavi superiori ai 500 milioni di dollari annui, interessate a una collaborazione di lungo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 17 maggio 2022)entra a far parte dell’Industrial Liaison Program del Mit-Massachusetts Institute of Technology diper realizzareapplicata in robotica e la produzione sostenibile e per sostenere anche dottorati industriali. Il gruppo multinazionale italiano ha infatti annunciato che parteciperà al programma dedicato alle grandi aziende e finalizzato al confronto con la più importante università a livello mondiale per laapplicata allo sviluppo industriale. Produzione sostenibile, automazione e robotica industriale saranno dunque le prime aree di approfondimento su cui si focalizzerà il player italiano. L’Industrial Liaison Program è riservato a multinazionali e società con ricavi superiori ai 500 milioni di dollari annui, interessate a una collaborazione di lungo ...

