**Ucraina: Crippa a Fico, 'riunione capigruppo per Draghi in Aula prima di Consiglio Ue'** (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - “Un ampio confronto parlamentare, con la possibilità di pervenire a un atto di indirizzo, volto a definire un chiaro orientamento politico ampiamente condiviso al fine di rafforzare l'azione complessiva dell'Esecutivo” nell'ambito del conflitto tra Russia e Ucraina. È la richiesta di Davide Crippa, capogruppo del Movimento Cinquestelle alla Camera, contenuta in una lettera inviata al presidente Roberto Fico. “Il 30 e il 31 maggio prossimi -scrive l'esponente pentastellato- avrà luogo un rilevantissimo vertice straordinario del Consiglio europeo, in cui saranno affrontati temi cruciali, tra i quali il perdurante e drammatico conflitto tra Russia e Ucraina. Ti chiedo pertanto, dopo quasi tre mesi di guerra nel cuore dell'Europa e in uno scenario in continua evoluzione, di procedere alla convocazione immediata ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - “Un ampio confronto parlamentare, con la possibilità di pervenire a un atto di indirizzo, volto a definire un chiaro orientamento politico ampiamente condiviso al fine di rafforzare l'azione complessiva dell'Esecutivo” nell'ambito del conflitto tra Russia e Ucraina. È la richiesta di Davide, capogruppo del Movimento Cinquestelle alla Camera, contenuta in una lettera inviata al presidente Roberto. “Il 30 e il 31 maggio prossimi -scrive l'esponente pentastellato- avrà luogo un rilevantissimo vertice straordinario deleuropeo, in cui saranno affrontati temi cruciali, tra i quali il perdurante e drammatico conflitto tra Russia e Ucraina. Ti chiedo pertanto, dopo quasi tre mesi di guerra nel cuore dell'Europa e in uno scenario in continua evoluzione, di procedere alla convocazione immediata ...

