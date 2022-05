Traffico Roma del 17-05-2022 ore 20:00 (Di martedì 17 maggio 2022) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione sul raccordo code a tratti in carreggiata esterna tra la Pontina è la Tuscolana è in interna tra la Nomentana è La Rustica ancora rallentata la tangenziale Tra di Francia e viale della Moschea verso San Giovanni si sta in fila anche in direzione dello Stadio Olimpico tra Lo Scalo di San Lorenzo e lo svincolo A24 è più avanti tra via Nomentana & via Salaria nel quartiere Ardeatino incidente ancora alle 20 lungo viale Erminio Spalla all’incrocio con via di Grotta Perfetta la polizia locale segnala un secondo incidente in via Casilina all’altezza di via delle due torri prestare attenzione Dunque ai rallentamenti ancora disagi su via Pontina in prossimità dei cantieri di Castel di Decima nelle due direzioni sulla Tiburtina anche domani lavori di asfaltatura dalle 7 alle 18 con riduzione di carreggiata tra Piazza delle Crociate ... Leggi su romadailynews (Di martedì 17 maggio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione sul raccordo code a tratti in carreggiata esterna tra la Pontina è la Tuscolana è in interna tra la Nomentana è La Rustica ancora rallentata la tangenziale Tra di Francia e viale della Moschea verso San Giovanni si sta in fila anche in direzione dello Stadio Olimpico tra Lo Scalo di San Lorenzo e lo svincolo A24 è più avanti tra via Nomentana & via Salaria nel quartiere Ardeatino incidente ancora alle 20 lungo viale Erminio Spalla all’incrocio con via di Grotta Perfetta la polizia locale segnala un secondo incidente in via Casilina all’altezza di via delle due torri prestare attenzione Dunque ai rallentamenti ancora disagi su via Pontina in prossimità dei cantieri di Castel di Decima nelle due direzioni sulla Tiburtina anche domani lavori di asfaltatura dalle 7 alle 18 con riduzione di carreggiata tra Piazza delle Crociate ...

Advertising

fattoquotidiano : Rifiuti Roma, a processo per traffico illecito l’imprenditore Manlio Cerroni e altre sei persone - alycecappellaio : RT @MinervaArmata: Carlo Riccardi, Traffico a Piazza Venezia. Anni ’60 #Roma - tfnews_t : #Roma, arrestate 14 persone per #traffico di #stupefacenti #news #cronaca #italia #lazio #trafficodistupefacenti - LuceverdeRoma : ??? #Roma #Traffico - via Aurelia ?????? code tra via Aurelia Antica e Raccordo Anulare > Malgrotta #Luceverde #Lazio - VAIstradeanas : 19:17 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h -