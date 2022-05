Sulla Croisette un inizio da «Truman show» tra disagi e geopolitica (Di martedì 17 maggio 2022) Passata l’emergenza della pandemia almeno nella «narrazione» collettiva – e in Francia proprio da ieri le mascherine non saranno più obbligatorie nemmeno sui trasporti pubblici, anche se si raccomanda di L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 17 maggio 2022) Passata l’emergenza della pandemia almeno nella «narrazione» collettiva – e in Francia proprio da ieri le mascherine non saranno più obbligatorie nemmeno sui trasporti pubblici, anche se si raccomanda di L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

isNews_it : Un pezzo di Molise sulla Croisette: la Traslochi Biscotti fornitore ufficiale Rai per il Festival di Cannes - MoniLighthouse : Festival di Cannes 2022: gli 11 film più interessanti che vedremo (a breve) sulla Croisette | Vogue Italia - SkyTG24 : Festival di Cannes 2022, gli ospiti più attesi sulla Croisette. FOTO - UBrignone : RT @WeCinema: ??? #Sciuscià di #VittorioDeSica arriva sulla Croisette in versione restaurata. Uno dei capolavori del neorealismo italiano e… - markovaldo59 : Meno uno... La 75esima edizione del Festival del cinema di Cannes senza segreti: ospiti, titoli in gara (e fuori co… -