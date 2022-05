Spinta dei sindacati per uscire a 62 anni: a che punto siamo con la riforma delle pensioni (Di martedì 17 maggio 2022) La legge Fornero ha reso ancora più complicato l'accesso alla pensione per gli italiani. A dirlo è il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra, che ospite a Isoradio ha ammesso che la misura di quota 100 voluta dal governo Conte I ha attutito solamente in parte le difficoltà vissute dai lavoratori più anziani alla soglia dell'età pensionabile. Una misura «importante ma insufficiente» per il numero uno della Cisl, che ha poi rilanciato con una nuova possibilità ancora del tutto allo studio: negoziare l'uscita dal mercato del lavoro a partire dai 62 anni, «perché mediamente in Europa si va in pensione a 63 anni». Se analizzati, i numeri danno ragione a Sbarra: a fronte di un milione di uscite che quota 100 si sperava potesse realizzare, hanno aderito in totale poco meno di 400mila cittadini. Ma c'è di più. La combinazione di età e contributi è ... Leggi su iltempo (Di martedì 17 maggio 2022) La legge Fornero ha reso ancora più complicato l'accesso alla pensione per gli italiani. A dirlo è il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra, che ospite a Isoradio ha ammesso che la misura di quota 100 voluta dal governo Conte I ha attutito solamente in parte le difficoltà vissute dai lavoratori più anziani alla soglia dell'età pensionabile. Una misura «importante ma insufficiente» per il numero uno della Cisl, che ha poi rilanciato con una nuova possibilità ancora del tutto allo studio: negoziare l'uscita dal mercato del lavoro a partire dai 62, «perché mediamente in Europa si va in pensione a 63». Se analizzati, i numeri danno ragione a Sbarra: a fronte di un milione di uscite che quota 100 si sperava potesse realizzare, hanno aderito in totale poco meno di 400mila cittadini. Ma c'è di più. La combinazione di età e contributi è ...

