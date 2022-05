Servizi anti rapina Polizia in vari quartieri: quattro arresti (Di martedì 17 maggio 2022) Roma – E’ stato sottoposto a fermo di P.G. per rapina un cittadino ungherese di 26 anni. Lo straniero, con precedenti di Polizia, insieme ad un complice riuscito a fuggire, ha aggredito un 65enne che si trovava in via Ignazio Silone, strappandogli un collanina e scaraventandolo a terra per garantirsi la fuga. Fuggito a bordo di un veicolo insieme ad un complice è stato inseguito dalla vittima con il quale ha avuto una colluttazione durante la quale, il 65enne veniva spintonato. Grazie al numero di targa fornito da quest’ultimo, sono scattate le indagini che hanno condotto gli investigatori del IX Distretto Esposizione, al rintraccio dello straniero che, è stato bloccato in un comprensorio di case popolari di via dei Papiri. Dopo la convalida è stata disposta la custodia cautelare in carcere. E sempre per rapina ... Leggi su romadailynews (Di martedì 17 maggio 2022) Roma – E’ stato sottoposto a fermo di P.G. perun cittadino ungherese di 26 anni. Lo straniero, con precedenti di, insieme ad un complice riuscito a fuggire, ha aggredito un 65enne che si trovava in via Ignazio Silone, strappandogli un collanina e scaraventandolo a terra per garrsi la fuga. Fuggito a bordo di un veicolo insieme ad un complice è stato inseguito dalla vittima con il quale ha avuto una colluttazione durante la quale, il 65enne veniva spintonato. Grazie al numero di targa fornito da quest’ultimo, sono scattate le indagini che hanno condotto gli investigatori del IX Distretto Esposizione, al rintraccio dello straniero che, è stato bloccato in un comprensorio di case popolari di via dei Papiri. Dopo la convalida è stata disposta la custodia cautelare in carcere. E sempre per...

