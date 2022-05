Scuola, è polemica sull’obbligo di mascherina. Salvini e Toti: «Regola inutile e punitiva» (Di martedì 17 maggio 2022) Dopo il generale allentamento di norme anti Covid, gli istituti scolastici sono rimasti tra i pochi luoghi ancora soggetti a una delle principali restrizioni per combattere il virus. Sui banchi di Scuola la mascherina va tenuta sempre, anche ora che le prime temperature quasi estive non rendono proprio facile la vita in classe di bambini e ragazzi. «Troppo caldo per la mascherina in classe. L’obbligo va abolito». Ad aprire la polemica per primo è il presidente della Liguria Giovanni Toti. «Presenteremo la proposta sul tavolo della Conferenza Stato-Regioni», promette. Il leader della Lega Matteo Salvini va in pressing e rincara la dose: «Più di trenta gradi e obbligo di mascherina per ore anche se seduti al banco? Non ha senso. Cambiamo una Regola ... Leggi su open.online (Di martedì 17 maggio 2022) Dopo il generale allentamento di norme anti Covid, gli istituti scolastici sono rimasti tra i pochi luoghi ancora soggetti a una delle principali restrizioni per combattere il virus. Sui banchi dilava tenuta sempre, anche ora che le prime temperature quasi estive non rendono proprio facile la vita in classe di bambini e ragazzi. «Troppo caldo per lain classe. L’obbligo va abolito». Ad aprire laper primo è il presidente della Liguria Giovanni. «Presenteremo la proposta sul tavolo della Conferenza Stato-Regioni», promette. Il leader della Lega Matteova in pressing e rincara la dose: «Più di trenta gradi e obbligo diper ore anche se seduti al banco? Non ha senso. Cambiamo una...

