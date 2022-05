Schianto sulla Domiziana, auto contro cancello di noto ristorante: un morto (Di martedì 17 maggio 2022) Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, martedì 17 maggio, sulla Domiziana. Un uomo di 50 anni, di Sessa Aurunca, è morto dopo aver perso il controllo dell’auto schiantandosi contro il cancello d’ingresso di un noto ristorante della zona. Incidente sulla Domiziana, morto 50enne Secondo una primissima ricostruzione, l’uomo alla guida della sua auto, una Ford L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 17 maggio 2022) Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, martedì 17 maggio,. Un uomo di 50 anni, di Sessa Aurunca, èdopo aver perso illlo dell’schiantandosiild’ingresso di undella zona. Incidente50enne Secondo una primissima ricostruzione, l’uomo alla guida della sua, una Ford L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

vivereurbino : da Vivere Fano Grave schianto sulla Flaminia: due persone in codice rosso [FOTO] - enricomaino : Si e per meglio prendere in giro la gente hanno fatto saltare il Pentagono,mettendo un finto aereo sul muro e un al… - isNews_it : Schianto mortale sulla Bifernina: il giudice dice ‘no’ al patteggiamento - UnioneSarda : #Sardegna - #Elmas, schianto sulla statale 130 in direzione #Cagliari - infoitinterno : Tragico schianto sulla Statale 107, lutto cittadino a S. Giovanni in Fiore -