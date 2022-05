Sassuolo-Milan, sarà tutto esaurito al Mapei: tagliandi finiti in venti minuti (Di martedì 17 maggio 2022) I tifosi del Milan si preparano ad invadere il Mapei Stadium in occasione della trasferta Scudetto contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Sono bastati venti minuti, infatti, al popolo rossonero per mandare l’impianto in sold-out. Lo stadio sarà dunque totalmente al completo. Accoglierà all’incirca 21mila persone, di cui la maggior parte di fede Milanista. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) I tifosi delsi preparano ad invadere ilStadium in occasione della trasferta Scudetto contro ila Reggio Emilia. Sono bastati, infatti, al popolo rossonero per mandare l’impianto in sold-out. Lo stadiodunque totalmente al completo. Accoglierà all’incirca 21mila persone, di cui la maggior parte di fedeista. SportFace.

