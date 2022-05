Sassuolo - Milan, è assalto on line per i biglietti: oltre 100mila persone in attesa (Di martedì 17 maggio 2022) scattata stamani alle 10 la corsa ai biglietti per Sassuolo - Milan, la gara dell'ultima giornata di Serie A che potrebbe consegnare lo scudetto ai rossoneri a distanza di 11 anni dall'ultima volta. ... Leggi su gazzetta (Di martedì 17 maggio 2022) scattata stamani alle 10 la corsa aiper, la gara dell'ultima giornata di Serie A che potrebbe consegnare lo scudetto ai rossoneri a distanza di 11 anni dall'ultima volta. ...

Advertising

SerieA : 38ª: 20/5 Torino-Roma 20:45 21/5 Genoa-Bologna 17:15 21/5 Atalanta-Empoli 20:45 21/5 Fiorentina-Juventus 20:45 21/… - Gazzetta_it : Milan oltre ogni limite, ma storia e Sassuolo fanno sperare l’Inter - AntoVitiello : Ufficiale: Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria si giocheranno domenica 22 maggio alle ore 18:00 #sassuolomilan - Borjee43 : RT @perseguitatoak: Me and the boys looking for figli di puttana bagarini che vendono i biglietti di Sassuolo Milan - _Trinitatis : Qui per dirvi che stanotte ho sognato che il Sassuolo si portava in vantaggio segnando il gol del 4-3 al 91°. Poi m… -