Saman, tutti rinviati a giudizio: genitori (latitanti in Pakistan), zio e cugini (Di martedì 17 maggio 2022) Lo ha deciso il giudice per l'udienza preliminare. Contro i parenti della ragazza scomparsa procederà con il rito ordinario, il processo a partire dal 10 febbraio del prossimo anno Leggi su tg.la7 (Di martedì 17 maggio 2022) Lo ha deciso il giudice per l'udienza preliminare. Contro i parenti della ragazza scomparsa procederà con il rito ordinario, il processo a partire dal 10 febbraio del prossimo anno

Advertising

UnioneSarda : Omicidio #Saman, rinviati a giudizio tutti i familiari - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Rinviati a giudizio i genitori, lo zio e due cugini di Saman Abbas, la ragazza pachistana scomparsa il 30 aprile 2021, do… - Agenpress : Omicidio Saman. Rinviati a giudizio i familiari. I genitori sono in Pakistan ma non si trovano… - Pablo00152555 : RT @ilgiornale: Per la scomparsa e il presunto omicidio di Saman Abbas sono stati rinviati a giudizio i genitori, lo zio e i due cugini htt… - ilgiornale : Per la scomparsa e il presunto omicidio di Saman Abbas sono stati rinviati a giudizio i genitori, lo zio e i due cu… -