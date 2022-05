Rai1 | “Non ha tenuto conto della bilancia!”: scatta una parola di troppo in studio, scontro vergognoso [VIDEO] (Di martedì 17 maggio 2022) Durante la mattina di Rai1, un ospite di Tiberio Timperi si è lasciato andare a una frase pesante e imbarazzante. La discussione ai limiti dell’assurdo Rai1: imbarazzo in diretta (Screenshot da Twitter)L’Eurovision Song Contest ha acceso i riflettori su molti personaggi della musica e dello spettacolo. L’evento, infatti, ha avuto una portata mondiale e averlo potuto ospitare in Italia è stato un vero e proprio onore, sia per il turismo che per l’economia e il risalto della cultura locale. Dopo la sua conclusione, che ha visto trionfare l’Ucraina, molti programmi Rai e Mediaset hanno approfondito ciò che è successo durante le diverse serate. Su Rai1, a Uno Mattina in Famiglia, un ospite si è però addentrato in un discorso che non è piaciuto per niente: l’accusa è pesante e riguarda il fisico. Ecco cos’è ... Leggi su specialmag (Di martedì 17 maggio 2022) Durante la mattina di, un ospite di Tiberio Timperi si è lasciato andare a una frase pesante e imbarazzante. La discussione ai limiti dell’assurdo: imbarazzo in diretta (Screenshot da Twitter)L’Eurovision Song Contest ha acceso i riflettori su molti personaggimusica e dello spettacolo. L’evento, infatti, ha avuto una portata mondiale e averlo potuto ospitare in Italia è stato un vero e proprio onore, sia per il turismo che per l’economia e il risaltocultura locale. Dopo la sua conclusione, che ha visto trionfare l’Ucraina, molti programmi Rai e Mediaset hanno approfondito ciò che è successo durante le diverse serate. Su, a Uno Mattina in Famiglia, un ospite si è però addentrato in un discorso che non è piaciuto per niente: l’accusa è pesante e riguarda il fisico. Ecco cos’è ...

Advertising

RaiUno : 'Loro non sono normali, loro sono straordinari.' #AMusoDuro INIZIA ORA su Rai1 e in streaming su RaiPlay:… - ninofrassicaoff : Questa sera su #Rai1 in prima serata non vi perdete la fiction 'A muso duro' con il mio amico @insinnaflavio !… - RadiocorriereTv : 'Non è facile, noi siamo gente normale, loro sono straordinari, sono un esempio da seguire' Il #16maggio… - Vale_391 : RT @RaiUno: 'State insieme?' 'Siamo colleghi.' 'Quello non ti guarda come una collega...' #DonMatteo13 doppio appuntamento, stasera e giove… - LEBBY4EVER : RT @RaiUno: 'State insieme?' 'Siamo colleghi.' 'Quello non ti guarda come una collega...' #DonMatteo13 doppio appuntamento, stasera e giove… -