Pomeriggio 5 | parlano i dottori che hanno operato Eva Henger | “L’intervento è durato tre ore | il piede aveva subito una grave deformità”

(Di martedì 17 maggio 2022) Lo studio di5 è ormai la finestra per conoscere i progressi di Eva, che quasi un mese fa, è stata vittima, insieme al marito, di un terribile incidente d’auto. L’ex pornostar è riuscita a spostarsi a Roma per continuare il lungo percorso di riabilitazione e ha raccontato a Barbara D’Urso dell’operazione alavvenuta venerdì scorso: “Sto meglio di ieri e domani starò meglio di oggi”. In collegamento con lei, anche i medici che la stanno seguendo, che, davanti alle telecamere,raccontato: “Venerdì Eva è stata sottoposta a un intervento chirurgico per trattare la frattura pluriframmentaria del calcagno. È stata eseguita una ricostruzione della parte posteriore del, grazie a una riduzione dei frammenti della frattura e alla correzione della, ...