Pogba, Kean, De Ligt con Paredes coinvolto: le mosse della Juve (Di martedì 17 maggio 2022) La Juve sta già lavorando per il futuro: tutti i fari sono su Paul Pogba, ma dietro l'angolo ci sono anche altre trattative. Il punto a cura di Alfredo Pedullà Leggi su video.gazzetta (Di martedì 17 maggio 2022) Lasta già lavorando per il futuro: tutti i fari sono su Paul, ma dietro l'angolo ci sono anche altre trattative. Il punto a cura di Alfredo Pedullà

Advertising

romeoagresti : Al netto del tema #Pogba, la #Juve oggi con Rafaela Pimenta ha parlato anche del futuro di #Kean e #DeLigt. Per l’o… - romeoagresti : L’ad della #Juventus, Maurizio #Arrivabene: “#Pogba? È un calciatore del Manchester United quindi rispetto lui e la… - AlfredoPedulla : #Kean: la #Juve lo ha riscattato per circa 38 milioni e lavora per uno scambio con il #Psg con #Paredes (più congu… - GPeppe34N : RT @AlfredoPedulla: #Kean: la #Juve lo ha riscattato per circa 38 milioni e lavora per uno scambio con il #Psg con #Paredes (più conguagli… - Avenger68445884 : RT @romeoagresti: Al netto del tema #Pogba, la #Juve oggi con Rafaela Pimenta ha parlato anche del futuro di #Kean e #DeLigt. Per l’olandes… -