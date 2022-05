Pogba | Di Maria e Perisic | ecco come giocherebbero nella Juve 2022 - 23

Advertising

MrKonaLeper98 : Di maria vlahovic chiesa Pogba locatelli bernardeschi Quadrado de ligt bonucc alex sandro Scezeny Op juve - jihadjuve : Di Maria è fatta! Pogba anche! Adesso voglio Perisic, Badiashile, Wijndal - Silvia_Mio86 : RT @fdrpzebra16: E adesso lusingaci con nomi esotici ed altisonanti (che ce ne fotte se a fine carriera) come Di Maria, o gioca un altro po… - FutbolDaltonico : @dariopelle3 @SusannaGatto4 Mi raccomando che voi vedere Pogba e Di Maria allo Zini ?? - valerio_amadei : Pogba 29 anni Di Maria 34 anni Perisic 33 anni -

Per il calciomercato estivo, la Juve Prova a centrare un tris di colpi: tutti i fari sono su Paul, ma dietro l'angolo ci sono anche le trattative avviatissime sia per Angel Diche per Ivan Perisic, rispettivamente a scadenza di contratto con il Psg e l'Inter. Ecco come giocherebbero in ...Per il centrocampo, mirino puntato su Paul, sarebbe un ritorno il suo, e Milinkovic - Savic, ... Grande movimento anche sugli esterni d'attacco: Angel Diè un obiettivo sul quale si sta ...Non solo si continua a tenere d'occhio il ritorno di Pogba, ma cresce l'ottimismo per Di Maria in bianconero. La Juventus pensa già in maniera intensa alla prossima stagione e cerca rinforzi. La Vecch ...E' stata una lunga giornata. Lunghissima. Ma prima delle emozioni del campo, quelle relative agli addii, ci sono stati gli incontri per i ritorni. Un filo c ...