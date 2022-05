Partite in contemporanea per l’ultima di Serie A: bisognerà seguire una regola (Di martedì 17 maggio 2022) Si avvicina l’ultima giornata di Serie A dove verranno decisi lo scudetto, la salvezza e anche quali squadre competeranno per una coppa europea l’anno prossimo. Arriva così la decisione da parte della Lega Serie A che ha decretato così: “Il termine di tolleranza per l’attesa della presentazione delle squadre in campo, previsto dall’art. 54, comma 2, delle Noif, sia ridotto a 5 minuti” Serie A decisa una regola per l’ultima giornata Questa decisione è stata presa per non rovinare la contemporaneità di gioco nei vari campi. Riguarderà le seguenti Partite: Atalanta-Empoli Fiorentina-Juventus Inter-Sampdoria Sassuolo-Milan Salernitana-Udinese Venezia-Cagliari Giacomo Pio Impastato Leggi su rompipallone (Di martedì 17 maggio 2022) Si avvicinagiornata diA dove verranno decisi lo scudetto, la salvezza e anche quali squadre competeranno per una coppa europea l’anno prossimo. Arriva così la decisione da parte della LegaA che ha decretato così: “Il termine di tolleranza per l’attesa della presentazione delle squadre in campo, previsto dall’art. 54, comma 2, delle Noif, sia ridotto a 5 minuti”A decisa unapergiornata Questa decisione è stata presa per non rovinare la contemporaneità di gioco nei vari campi. Riguarderà le seguenti: Atalanta-Empoli Fiorentina-Juventus Inter-Sampdoria Sassuolo-Milan Salernitana-Udinese Venezia-Cagliari Giacomo Pio Impastato

