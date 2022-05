(Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Una percentuale elevata (il 46,9%) delle persone in unione civile o già in unione, omosessuali o bisessuali, ha subito almeno un evento discriminatorio a scuola/università, non necessariamente in relazione al proprio orientamento sessuale. Il fenomeno è più diffuso tra i(il 61,6% dei 18-34enni), a conferma della delicata fase di formazione che precede l’inserimento nel mondo del lavoro e i possibili effetti che questa può avere sui successivi percorsi di studio e lavoro. Lo dice l’Istat, che in occasione della giornata internazionale contro l’, la bifobia e la transfobia, propone alcuni risultati delle indagini finora condotte nell’ambito del progetto, tuttora in corso, svolto in collaborazione con Unar (Ufficio Nazionale AntiRazziali), sul tema delle “...

lifestyleblogit : Omofobia, diffuse le discriminazioni soprattutto tra i giovani - - italiaserait : Omofobia, diffuse le discriminazioni soprattutto tra i giovani - StraNotizie : Omofobia, diffuse le discriminazioni soprattutto tra i giovani - fisco24_info : Omofobia, diffuse le discriminazioni soprattutto tra i giovani: (Adnkronos) - I dati dell'Ista: in fase di accesso… - LocalPage3 : Omofobia, diffuse le discriminazioni soprattutto tra i giovani -

Leggi anche Giornata contro, Mattarella: "Rispetto e uguaglianza non derogabili" Per quanto riguarda la discriminazione in fase di accesso al lavoro, una persona su tre dichiara di aver ......le infiltrazioni 'ndranghetiste che oggi stanno venendo fuori in Toscana non erano così, ... Purtroppo il tema del razzismo può essere abbinato all'e a tutte le aberrazioni che vediamo ...Si celebra oggi, in oltre 130 Paesi, la Giornata Internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia ... all’interno delle famiglie sono molto alti ma è molto più diffuso un atteggiamento ...Ancora oggi l’orientamento sessuale può essere fonte di discriminazione, anche sul lavoro. Lo rileva un’indagine Istat, che rivela come per un omosessuale/bisessuale su cinque il proprio orientamento ...