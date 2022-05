“Non doveva vincere”. Amici 21, la famosa cantante su Luigi Strangis: “Fate finta di non vedere” (Di martedì 17 maggio 2022) Rita Pavone stronca Luigi Strangis di Amici 21. La cantante contro il verdetto dei giudici e del televoto a pochi giorni dalla fine del programma che ha eletto come vincitore il cantante e polistrumentista. Una vittoria che non è stata digerita da tutti a quanto pare. Nei giorni scorsi anche Anna Pettinelli aveva spiegato come Luigi sarebbe stato incensato dai 3 giurati al talent Stefano De Martino, Stash Fiordispino e Emanuele Filiberto di Savoia, per il semplice fatto di suonare la chitarra. Nessun merito tolto al vincitore di Amici, ben inteso, ma una piccola frecciata ai giudici. Il commento di Rita Pavone non è stato meno tenero. “A parte che non a tutti piace la menta, si può essere degli ottimi performers – esordisce la Pavone nel suo intervento sulla finale ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 17 maggio 2022) Rita Pavone stroncadi21. Lacontro il verdetto dei giudici e del televoto a pochi giorni dalla fine del programma che ha eletto come vincitore ile polistrumentista. Una vittoria che non è stata digerita da tutti a quanto pare. Nei giorni scorsi anche Anna Pettinelli aveva spiegato comesarebbe stato incensato dai 3 giurati al talent Stefano De Martino, Stash Fiordispino e Emanuele Filiberto di Savoia, per il semplice fatto di suonare la chitarra. Nessun merito tolto al vincitore di, ben inteso, ma una piccola frecciata ai giudici. Il commento di Rita Pavone non è stato meno tenero. “A parte che non a tutti piace la menta, si può essere degli ottimi performers – esordisce la Pavone nel suo intervento sulla finale ...

