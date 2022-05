Nel tempo fermo di Alex Katz

Leggi su panorama

(Di martedì 17 maggio 2022) Nei quadri del pittore americano le persone e la natura sono sospese in un’imperturbabile «età dell’oro». Non è superficialità, ma un approccio alla vita diverso, disincantato. Al Mart di Rovereto va in scena questo mondo dove, in apparenza, ogni cosa è illuminata. Ho voluto io il titolo La vita dolce per questa mostra dial Mart di Rovereto. L’inconscia - o volontaria - inversione del titolo del celebre film di Federico Fellini segna la distanza fra un’epoca ormai mitologica, che corrisponde agli anni della giovinezza di, e l’ostinata volontà del pittore di rappresentare, senza inquietudine e turbamenti, un’età dell’oro, unperfetto in cui tutto è, in una eterna primavera, in una giovinezza senza fine. Tutto è immobile in, le persone e la natura. Le ...