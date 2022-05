L’omo-lesbo-bi-transfobia fa schifo. E tu, caro ragazzo, non credere alle cose che dicono di te (Di martedì 17 maggio 2022) Probabilmente, mentre leggi queste parole, penserai di essere un errore. Pensi di esserlo perché le parole usate per raccontarti, fino ad oggi, sono state orribili. Insulti che chiunque abbia frequentato una scuola conosce bene: frocio, ricchione, gay o lesbica (usati come insulto), travone… Per non parlare di tutte quelle che ti associano a parti del corpo, animali, piante o pratiche sessuali. E ancora: risate per i corridoi della scuola, le allusioni, i doppi sensi, le scritte sui muri col tuo nome. Sì, conosco tutto ciò molto bene. So quanto possano ferire. Ti si conficcano addosso, come schegge di vetro. Si infilano nel cuore, risalendo l’anima. Ti tagliuzzano. Ti confinano nella tua stanza, mentre il resto del mondo è là fuori a vivere. E ti sembra che tutta quella vita, ti sia preclusa. Che non avrai mai un bacio, dopo un batticuore. Che il tuo destino faccia rima con solitudine ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Probabilmente, mentre leggi queste parole, penserai di essere un errore. Pensi di esserlo perché le parole usate per raccontarti, fino ad oggi, sono state orribili. Insulti che chiunque abbia frequentato una scuola conosce bene: frocio, ricchione, gay o lesbica (usati come insulto), travone… Per non parlare di tutte quelle che ti associano a parti del corpo, animali, piante o pratiche sessuali. E ancora: risate per i corridoi della scuola, le allusioni, i doppi sensi, le scritte sui muri col tuo nome. Sì, conosco tutto ciò molto bene. So quanto possano ferire. Ti si conficcano addosso, come schegge di vetro. Si infilano nel cuore, risalendo l’anima. Ti tagliuzzano. Ti confinano nella tua stanza, mentre il resto del mondo è là fuori a vivere. E ti sembra che tutta quella vita, ti sia preclusa. Che non avrai mai un bacio, dopo un batticuore. Che il tuo destino faccia rima con solitudine ...

