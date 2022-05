(Di martedì 17 maggio 2022) Lae le suee i protagonisti degli ultimi trent’anni di lotte antiin duesuHDSono incentrati sullae le suee la lotta dello Stato e dei cittadini contro il suo potere, i due appuntamenti in onda a maggio suHD, il nuovo canale visibile su SKY canale 176. Da una parte, in onda il 17 maggio alle 11:30 e in replica alle 19:30 la puntata speciale del programma giornalistico settimanale ‘TFnews Sette’, diretto dal giornalista Antonello Romano, dal titolo ’30 anni di lotta alla’. Il programma sarà replicato mercoledì 8, 16 e 24 maggio.In occasione del trentennale della strage di Capaci, in cui morirono il ...

Advertising

361_magazine : La mafia e le sue ramificazioni in due programmi su Explorer HD Channel - discodance17 : RT @Josse34775797: Capisco che si possa criticare Agnelli, ognuno ha le sue idee sul calcio. Ma attenzione, i fischi allo Stadium di ieri s… - zan62 : RT @marioSangilles: Il suo rimane un esempio di coraggio e purtroppo anche di scarsa attenzione alle vittime della mafia. “Mimmo Noviello,… - franbu67 : RT @Josse34775797: Capisco che si possa criticare Agnelli, ognuno ha le sue idee sul calcio. Ma attenzione, i fischi allo Stadium di ieri s… - Josse34775797 : Capisco che si possa criticare Agnelli, ognuno ha le sue idee sul calcio. Ma attenzione, i fischi allo Stadium di i… -

In Terris

... e quel vago piglio di auto - esaltazione delle proprie capacità che contribuisce a rendere le... 'i servizi tengono in pugno i politici con soldi e dossier, coprono e usano la. C'è un pezzo ...... si era allontanato facendo perdere letracce. A far scattare l'allarme la fidanzata, visto che ... oggetto di speculazioni milionarie, attraverso il meccanismo, conosciuto come 'dei pascoli', ... Mafia: decapitati i clan Brancaccio e Ciaculli di Palermo La mafia e le sue ramificazioni e i protagonisti degli ultimi trent'anni di lotte antimafia in due programmi su Explorer HD Channel ...Mercoledì 18 maggio alle 18,30 Antonio Ferrara, a colloquio con Ryan Codetta di Libera Novara, presenta in anteprima il suo nuovo libro Papere contro la mafia. Una storia di Giovanni Falcone, che esce ...