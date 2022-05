Giuseppe Zeno saluta Mimmo di Mina Settembre 2, ultimo giorno sul set per l’attore (Di martedì 17 maggio 2022) Giuseppe Zeno saluta il suo Mimmo, protagonista di Mina Settembre 2 al fianco di Serena Rossi. Dopo alcune settimane sul set sembra che sia arrivato il momento per cast e crew di recuperare le proprie cose e guardare avanti, alla prossima missione o collaborazione, o magari alla prossima stagione, la terza, visto che gli ascolti e il successo non mancheranno per Serena Rossi e i suoi. L’attrice al momento non ha ancora scritto niente sui social riguardo alla fine delle riprese mentre Giuseppe Zeno, con una foto dal camerino, ha voluto salutare il suo Mimmo annunciando che quello di oggi sarà il suo ultimo giorno sul set. Ecco di seguito la foto pubblicata su Facebook e il suo ... Leggi su optimagazine (Di martedì 17 maggio 2022)il suo, protagonista di2 al fianco di Serena Rossi. Dopo alcune settimane sul set sembra che sia arrivato il momento per cast e crew di recuperare le proprie cose e guardare avanti, alla prossima missione o collaborazione, o magari alla prossima stagione, la terza, visto che gli ascolti e il successo non mancheranno per Serena Rossi e i suoi. L’attrice al momento non ha ancora scritto niente sui social riguardo alla fine delle riprese mentre, con una foto dal camerino, ha volutore il suoannunciando che quello di oggi sarà il suosul set. Ecco di seguito la foto pubblicata su Facebook e il suo ...

