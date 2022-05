“Forse è meglio così”. Luca Argentero pronto a dire addio a tv e cinema: “Perché lo faccio” (Di martedì 17 maggio 2022) Luca Argentero lascia la televisione? La domanda è oggi legittima. Solo pochi mesi fa aveva incassato un clamoroso successo con la seconda stagione di Doc – nelle tue mani, che aveva raggiunto picchi di ascolti superiore al 25%. Un successo tale da mettere in cantiere già la terza stagione che, secondo i soliti beninformati, dovrebbe andare in onda tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. Da quello che si sa, la sceneggiatura è in fase di scrittura: il set non è stato riaperto e non c’è ancora una data ufficiale dell’inizio delle riprese, che si sono sempre tenute tra Milano e Roma. Poi c’è un altro problema: gli impegni (numerosi) di Luca Argentero, uno degli attori più amati e cercati dal piccolo e grande schermo. Per chi non lo sapesse, fra pochi mesi Argentero dovrebbe iniziare a girare il ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 17 maggio 2022)lascia la televisione? La domanda è oggi legittima. Solo pochi mesi fa aveva incassato un clamoroso successo con la seconda stagione di Doc – nelle tue mani, che aveva raggiunto picchi di ascolti superiore al 25%. Un successo tale da mettere in cantiere già la terza stagione che, secondo i soliti beninformati, dovrebbe andare in onda tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. Da quello che si sa, la sceneggiatura è in fase di scrittura: il set non è stato riaperto e non c’è ancora una data ufficiale dell’inizio delle riprese, che si sono sempre tenute tra Milano e Roma. Poi c’è un altro problema: gli impegni (numerosi) di, uno degli attori più amati e cercati dal piccolo e grande schermo. Per chi non lo sapesse, fra pochi mesidovrebbe iniziare a girare il ...

