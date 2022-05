Foggia | “Glik resta a Benevento | Lapadula è un valore aggiunto”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– In attesa dell’appuntamento di questa sera con il Pisa, gara valevole per la semifinale play off di andata, Pasqualeha concesso un’intervista al portale Tvpsport.pl. Il direttore sportivo delha parlato, prima di tutto, di, rientrato contro l’Ascoli dopo l’infortunio. “Kamil è il leader assoluto dell’intera squadra. Rimarrà al club per un’altra stagione? Sicuramente sì”, ha dichiaratoin merito al futuro del centrale polacco, legato alda un altro anno di contratto. Un anno da vivere in B o in A, lo decideranno i play off: “Tutto si azzera nei play off. Il Pisa è una squadra molto affiatata ed equilibrata. Hanno attaccanti molti forti”. Quando si parla di attaccanti, non si può fare a meno di spostare ...