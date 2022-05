Festival di Cannes: i look sul red carpet più belli di sempre (Di martedì 17 maggio 2022) Al via al Festival di Cannes, che torna scandito dal suo calendario consueto, a maggio, dopo un anno di stop (il 202o), e l’edizione di luglio del 2021. Sulla Croisette tornano i grandi autori e i loro divi, le star sul red carpet, vestite dai loro stilisti preferiti. Tornano anche modelle e influencer, nell’ultimo decennio ospiti fisse sul tappeto rosso francese (Bella Hadid in primis, con look sempre degni di nota). Perché per chiunque non assista alle anteprime cinematografiche, il vero intrattenimento sono la parata di vip e il loro outfit, alcuni dei quali passati alla storia. Scenografici, scandalosi, principeschi, azzardati… ecco gli abiti più memorabili della storia del Festival, dal panierino di Jane Birkin negli anni 70 al décolleté ramificato di Bella Hadid nel 2021 (tutti ... Leggi su amica (Di martedì 17 maggio 2022) Al via aldi, che torna scandito dal suo calendario consueto, a maggio, dopo un anno di stop (il 202o), e l’edizione di luglio del 2021. Sulla Croisette tornano i grandi autori e i loro divi, le star sul red, vestite dai loro stilisti preferiti. Tornano anche modelle e influencer, nell’ultimo decennio ospiti fisse sul tappeto rosso francese (Bella Hadid in primis, condegni di nota). Perché per chiunque non assista alle anteprime cinematografiche, il vero intrattenimento sono la parata di vip e il loro outfit, alcuni dei quali passati alla storia. Scenografici, scandalosi, principeschi, azzardati… ecco gli abiti più memorabili della storia del, dal panierino di Jane Birkin negli anni 70 al décolleté ramificato di Bella Hadid nel 2021 (tutti ...

