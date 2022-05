Elettra Lamborghini | ogni brano diventa una hit

Leggi su velvetmag

(Di martedì 17 maggio 2022), quasi alla soglia dei 30 anni, è tra le cantanti più famose e glamour momento. La sua musicavolta ci fa ballare e spessola colonna sonora delle nostre vacanze estive, ma non solo. L’artista, infatti, con il tempo ha mostrato di avere differenti qualità. Classe ’94, giovanissima, ma piena di talento e non solo nella musica. Figlia del noto imprenditore Toninoe nipote di Ferruccio, creatore dell’omonimo marchio, fin da subitoha dimostrato di saperci fare e si è fatta strada nel mondo dello spettacolo. Il suo debutto però non è come cantante. Courtesy of Press OfficeLa sua prima volta in tv è infatti al Chiambretti Night e successivamente partecipa a Super Shore, in Spagna. Nel 2017 è l’anno della ...