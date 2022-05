Don Matteo, The equalizer 2 o Notting Hill? La tv del 17 maggio (Di martedì 17 maggio 2022) Per la prima serata in tv, martedì 17 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Don Matteo”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Le colpe degli altri”: adesso che la sua relazione con Marco non è più un segreto, Valentina è felicissima di organizzare uscite e avventure con il suo fidanzato. Ma la loro differenza di età comincia a farsi sentire: Nardi cerca di non farlo vedere a Valentina ma in realtà fatica a tenere il passo. Ne parla con Anna che, pur mostrandosi sua amica, potrebbe sfruttare questa situazione a suo vantaggio. Nel frattempo, però, il Colonnello Lucio Valente torna da Anna con una proposta inaspettata capace di cambiarle la vita per sempre. Mentre Federico e Greta sembrano essere finalmente al settimo cielo, Cecchini passa invece le sue giornate nel pieno dell’angoscia: il Maresciallo si è convinto di portare sfortuna a ... Leggi su bergamonews (Di martedì 17 maggio 2022) Per la prima serata in tv, martedì 17su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Don”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Le colpe degli altri”: adesso che la sua relazione con Marco non è più un segreto, Valentina è felicissima di organizzare uscite e avventure con il suo fidanzato. Ma la loro differenza di età comincia a farsi sentire: Nardi cerca di non farlo vedere a Valentina ma in realtà fatica a tenere il passo. Ne parla con Anna che, pur mostrandosi sua amica, potrebbe sfruttare questa situazione a suo vantaggio. Nel frattempo, però, il Colonnello Lucio Valente torna da Anna con una proposta inaspettata capace di cambiarle la vita per sempre. Mentre Federico e Greta sembrano essere finalmente al settimo cielo, Cecchini passa invece le sue giornate nel pieno dell’angoscia: il Maresciallo si è convinto di portare sfortuna a ...

