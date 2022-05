Dite addio all'assegno del al reddito di cittadinanza: perché può saltare tutto (Di martedì 17 maggio 2022) Dal Pd alla Lega passando per Italia Viva e Fratelli d'Italia. Tutti uniti contro il reddito di cittadinanza marchio di fabbrica del Movimento Cinquestelle. «L'Italia che ho in testa aiuta chi non può lavorare. Il reddito di cittadinanza lo abbiamo approvato e all'inizio poteva essere sulla carta uno strumento giusto. Dopo tre anni i dati ci dicono che alla prova dei fatti non funziona», spara Salvini nell'intervento conclusivo della convention d'ascolto della Lega a Roma. A Matteo fa eco il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, che dopo aver ricordato che nonostante i numeri «siano superiori anche alla Spagna», qui da noi: «Si parla di 350mila figure mancanti nel settore del turismo, con una disoccupazione del 10%, è chiaro che c'è qualcosa che non va». E ancora: «Bisogna ragionare in prospettiva, sulle ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Dal Pd alla Lega passando per Italia Viva e Fratelli d'Italia. Tutti uniti contro ildimarchio di fabbrica del Movimento Cinquestelle. «L'Italia che ho in testa aiuta chi non può lavorare. Ildilo abbiamo approvato e all'inizio poteva essere sulla carta uno strumento giusto. Dopo tre anni i dati ci dicono che alla prova dei fatti non funziona», spara Salvini nell'intervento conclusivo della convention d'ascolto della Lega a Roma. A Matteo fa eco il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, che dopo aver ricordato che nonostante i numeri «siano superiori anche alla Spagna», qui da noi: «Si parla di 350mila figure mancanti nel settore del turismo, con una disoccupazione del 10%, è chiaro che c'è qualcosa che non va». E ancora: «Bisogna ragionare in prospettiva, sulle ...

