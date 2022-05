Di fronte al flop dello sciopero l' Anm adotta la strategia dello struzzo

(Di martedì 17 maggio 2022) Dia uno dei più grandi fallimenti della sua storia, l’Associazione nazionale magistrati ha scelto dire la: infilare la testa sotto la sabbia, cercando di ignorare testardamente ciò che è accaduto e sperando che nessuno ne chieda conto. Il botto, però, c’è stato: la maggioranza dei magistrati (il 52 per cento) non ha aderito allodi lunedì contro la riforma dell’ordinamento giudiziario e del sistema elettorale del Csm, indetto dal proprio sindacato, quello che in teoria dovrebbe rappresentarli. Meno di una toga su due ha partecipato all’astensione, eppure ai vertici dell’Anm questo dato non sembra interessare. Il presidente dell’Anm, Giuseppe Santalucia, non ha sotterrato l’ascia di guerra contro il Parlamento ...

Una percentuale che impallidisce a dell' 80 per cento raggiunto nel 2010, e del 68 per cento ... evidentissimo in Cassazione con il 23 per cento, poco meglio a Trento (25%) e Torino (33%).