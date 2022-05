Corte dei Conti regionale, criticità e irregolarità nei bilanci dell’Asl Na 1 (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLa sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Campania ha presentato i risultati della verifica sui bilanci 2018 e 2019 dell’Asl Napoli 1 Centro, nell’ambito dei quali la magistratura contabile ha rilevato “il permanere di significative criticità ed irregolarità”. I risultati economici di entrambi gli esercizi esaminati hanno registrato dati di perdita che, seppur decrescenti (dai circa 79 milioni di euro del 2018, ai 49 milioni del 2019), “sono stati influenzati dall’aumento in conto esercizio della contribuzione proveniente dal bilancio regionale”. Persistono, inoltre, secondo la Corte dei Conti, “le irregolarità, già osservate negli anni ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLa sezionedi controllo delladeiper la Campania ha presentato i risultati della verifica sui2018 e 2019Napoli 1 Centro, nell’ambito dei quali la magistratura contabile ha rilevato “il permanere di significativeed”. I risultati economici di entrambi gli esercizi esaminati hanno registrato dati di perdita che, seppur decrescenti (dai circa 79 milioni di euro del 2018, ai 49 milioni del 2019), “sono stati influenzati dall’aumento in conto esercizio della contribuzione proveniente dal”. Persistono, inoltre, secondo ladei, “le, già osservate negli anni ...

