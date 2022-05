Conferenza Sarri: «C’è unità di pensiero e intenti» (Di martedì 17 maggio 2022) Mister Sarri è intervenuto in Conferenza stampa per commentare Juventus Lazio: ecco le sue parole al termine del match finito in parità Al termine di Juventus Lazio, mister Sarri è intervenuto in Conferenza stampa. Ecco le sue parole: BILANCIO STAGIONALE – «L’obiettivo è arrivare quinti ed è importante. Sprovincializzare? Io rappresento un popolo e gli devo rispetto». MEDIA PUNTI SENZA EUROPA – «La mia è una squadra che nelle 29 partite – senza giocare il giovedì – ha fatto 58/59 punti. Bisogna capire perchè da questa statistica vengono certi numeri e possono essere che non abbiamo la giusta mentalità per fare due competizioni contemporaneamente o la giusta struttra. La verità sta, probabilmente, in entrambe. Adesso dobbiamo intervenire senza sbagliare, ma non sarà facile». ANNO DI COSTRUZIONE IL PROSSIMO ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 17 maggio 2022) Misterè intervenuto instampa per commentare Juventus Lazio: ecco le sue parole al termine del match finito in parità Al termine di Juventus Lazio, misterè intervenuto instampa. Ecco le sue parole: BILANCIO STAGIONALE – «L’obiettivo è arrivare quinti ed è importante. Sprovincializzare? Io rappresento un popolo e gli devo rispetto». MEDIA PUNTI SENZA EUROPA – «La mia è una squadra che nelle 29 partite – senza giocare il giovedì – ha fatto 58/59 punti. Bisogna capire perchè da questa statistica vengono certi numeri e possono essere che non abbiamo la giusta mentalità per fare due competizioni contemporaneamente o la giusta struttra. La verità sta, probabilmente, in entrambe. Adesso dobbiamo intervenire senza sbagliare, ma non sarà facile». ANNO DI COSTRUZIONE IL PROSSIMO ...

