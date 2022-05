Chi è Fabio Adami, il fidanzato di Alba Parietti: curiosità e biografia (Di martedì 17 maggio 2022) Dopo molti anni vissuti da single, Alba Parietti ha ritrovato l’amore. La showgirl 60enne di Torino ha reso pubblica la sua relazione sentimentale con Fabio Adami, il suo fidanzato che ha presentato anche al figlio Francesco Oppini. Andiamo a scoprire meglio chi è l’uomo originario di Roma. Fabio Adami, il nuovo fidanzato di Alba Parietti Fabio Adami, nato a Roma nel 1967 ha rubato il cuore di Alba Parietti. Non si tratta di un personaggio che fa parte del mondo dello spettacolo e, anzi, ne è stato sempre distante. Nella vita è un sales manager di Poste Italiane. Fabio è separato ed ha due figli, vive a Roma ed è un appassionato di ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 17 maggio 2022) Dopo molti anni vissuti da single,ha ritrovato l’amore. La showgirl 60enne di Torino ha reso pubblica la sua relazione sentimentale con, il suoche ha presentato anche al figlio Francesco Oppini. Andiamo a scoprire meglio chi è l’uomo originario di Roma., il nuovodi, nato a Roma nel 1967 ha rubato il cuore di. Non si tratta di un personaggio che fa parte del mondo dello spettacolo e, anzi, ne è stato sempre distante. Nella vita è un sales manager di Poste Italiane.è separato ed ha due figli, vive a Roma ed è un appassionato di ...

