Borsa: Milano apre in rialzo (+0,82%) (Di martedì 17 maggio 2022) Avvio in rialzo per Piazza Affari, dopo la seduta fiacca di ieri. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in progresso dello 0,82% a 24.229 punti . 17 maggio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 17 maggio 2022) Avvio inper Piazza Affari, dopo la seduta fiacca di ieri. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in progresso dello 0,82% a 24.229 punti . 17 maggio 2022

Advertising

fisco24_info : Borsa: Milano apre in rialzo (+0,82%): L'indice Ftse Mib sale a 24.229 punti - infoiteconomia : Borsa: Europa parte in calo su dati Cina e attesa stime Eurozona, -0,3% Milano - Il Sole 24 ORE - infoiteconomia : Borsa: Europa prosegue contrastata, Milano +0,2% - infoiteconomia : Moderati guadagni in Borsa di Milano - infoiteconomia : Borsa: Europa contrastata a meta' seduta, l'energia tiene a galla Milano(+0,2%) - Il Sole 24 ORE -