Battaglione Azov, scambiati o portati in Turchia: vita in bilico per i combattenti (Di martedì 17 maggio 2022) «Siamo pronti a eseguire l?ordine di evacuazione»: Denis Prokopenko, comandante del reggimento Azov lo annuncia in un video diffuso sui social. E le sue parole lasciano comprendere... Leggi su ilmattino (Di martedì 17 maggio 2022) «Siamo pronti a eseguire l?ordine di evacuazione»: Denis Prokopenko, comandante del reggimentolo annuncia in un video diffuso sui social. E le sue parole lasciano comprendere...

Advertising

reportrai3 : Nella lotta contro i separatisti è arrivato anche da gruppi nazionalist, come il battaglione Azov. A finanziare que… - DavidPuente : 1/ Per accusarmi di aver diffuso una 'fake news' dimostrano di saperle creare. Chi mi accusa fa intendere che il ba… - TgLa7 : ??#Azovstal: i militari del battaglione Azov pronti a obbedire all'ordine di #evacuazione dall'acciaieria per salvar… - jeantouts : RT @ultimenotizie: L'acciaieria #Azovstal 'è ritenuta la fonte delle preoccupazioni dell’Occidente perché si potrebbe scoprire che a dar ma… - warsteiner_SF : RT @andreacantelmo8: #Capuozzo: 'Quelli del battaglione #Azov sono dei reduci un po' scomodi per #Zelensky. Diranno quello che hanno fatto… -