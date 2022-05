(Di martedì 17 maggio 2022) Il verdetto dalla giuria della Contea di Fairfax, in Virginia, ritieneresponsabile dell'appropriazione indebita di segreti industriali e della violazione della Legge sui Crimini Informatici della Virginia MILANO, Italia, 17 maggio 2022 /PRNewswire/(NASDAQ: APPN) si aggiudica il verdetto dalla giuria della Corte d'Appello della Contea di Fairfax, in Virginia, che riconosce all'azienda una 2,036dia carico diInc. (NASDAQ: PEGA) per appropriazione indebita di segreti industriali. La giuria ha anche evidenziato la violazione da parte didella Legge sui Crimini Informatici della Virginia e ha inoltre ritenuto che l'appropriazione indebita da parte di ...

... partner e clienti, in questa edizione,ha scelto di focalizzarsi sulle competenze , con il ... Un posto di primo piano è inoltreattribuito ancora una volta ai partner - di ecosistema e ...... nella cosiddettaLow - Code Platform : 'Process Mining e Workflow sono due facce della stessa medaglia - enfatizza il Ceo - il primo si concentra sullodelle cose che già si conoscono ... Ad Appian è stato riconosciuto un risarcimento danni pari a 2,036 miliardi di dollari nella controversia contro Pegasystems Inc. Con una suite low code sempre più ricca di funzionalità tra cui il process mining fresco di integrazione, Appian mira a diventare un thought leader del settore tech. Invitando il premio Nobel per la P ...Nel corso del recente Appian World, l'evento di riferimento del vendor quest’anno a Miami, sono stati celebrati i vincitori dei Partner Awards 2022. Questi premi annuali riconoscono i partner in grado ...